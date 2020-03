Spadafora, Serie A si riprende a giocare il 3 maggio: da valutare se a porte aperte o chiuse

Spadafora, Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Rai Uno. Ecco quanto ha dichiarato:

Spadafora, Serie A

“Abbiamo sospeso tutti gli adempimenti fiscali fino al 30 maggio per tutte le Federazioni sportive e per tutte le altre attività sportive. Abbiamo sospeso gli affitti di tutte le strutture di proprietà dello Stato e abbiamo previsto una indennità di 600 euro una tantum per le decine di migliaia di collaboratori sportivi che sono in giro per l’Italia e lavorano nelle piccole realtà italiane.

Ritengo che la Serie A possa tornare a giocare il 3 maggio, poi valuteremo se a porte aperte o a porte chiuse. A questo si aggiungeranno le competizioni internazionali, come Europa League e Champions League, che si aggiungeranno al campionato”.

