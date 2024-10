Spagna, Rafa Marin convocato in nazionale

La Spagna Under 21 ha convocato Rafa Marin

Confermato tra i convocati dell’Under 21 spagnola l’azzurro Rafa Marin. Il Selezionatore della Nazionale, Santiago Denia, ha reso noto l’elenco dei 24 giocatori chiamati ad affrontare le due partite per chiudere la fase di qualificazione per l’Europeo 2025 in Slovacchia.

I giovani incontreranno il Kazakistan il 10 ottobre alle 20.30 all’Estadio Municipal de La Línea de la Concepción e cinque giorni dopo, martedì 15 ottobre alle 17 riceveranno Malta all’Estadio Nuevo Mirador de Algeciras.