Spalletti cambia modulo, si passa al 4-3-3 per il finale di stagione

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha intenzione di cambiare modulo per questo finale di campionato. Il tecnico azzurro starebbe pensando di accantonare il 4-2-3-1, per passare al 4-3-3. Già nel secondo tempo della sfida contro il Barcellona, gli azzurri si sono disposti in campo con questo nuovo sistema tattico. Rinforzando il centrocampo con un ulteriore elemento, Spalletti potrebbe sfruttare al meglio il lavoro delle mezz’ali arretrando Zielinski sulla linea mediana sfruttando i suoi inserimenti in attacco. Possibile che contro la Lazio il Napoli possa disporsi con il 4-3-3, schierandosi a specchio contro la compagine biancoceleste.

