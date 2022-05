Spalletti: “Cercheranno di portarci via qualche giocatore, dovremo costruire una squadra forte”

Il tecnico azzurro parla del futuro della sua squadra

Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro estivo del Napoli a Dimaro.

Queste le sue parole:

Sul ritiro estivo – “Ormai in tanti fanno attività fisica con gli auricolari. Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare davanti a un panorama mozzafiato, le Dolomiti diventano i nostri auricolari. Ci torniamo volentieri, ci troviamo molto bene. Abbiamo trovato allo Sport Hotel della famiglia Rosatti un ambiente familiare. Dimaro è a 760 metri di altitudine, ci sono le condizioni climatiche favorevoli per far allenare gli atleti nella miglior condizione e riposare al meglio la notte. Il torrente Noce permette un’immersione muscolare per recuperare subito dallo sforzo dell’allenamento. Anche le distanze sono perfette, a poche ore da Verona. Il campo d’allenamento come locazione è molto vicino all’hotel. Se vicino a quelle montagne riuscite a farci trovare un vulcano è ancora meglio”.

“Preparazione calcistica? Non si fanno più quelle di una volta, basate sull’arrivare in fondo al campionato perché quello fatto d’estate te lo devi ritrovare a marzo, aprile e maggio. Il preparatore deve mettere base su resistenza, forza, velocità e intesa di squadra. Si va soprattutto a incrementare la qualità, la possibilità di stare bene in campo con le ricerche di mettere a posto il motore del calciatore. È un motore che ha bisogno di richiamare queste qualità. Non cambierà niente, si fa l’elenco e l’ordine delle partite, si guarda quanto sono ravvicinate”.

Sul Napoli del futuro – “Quando siamo innamorati il sentimento resta forte. Tentare di organizzare un’altra squadra forte perché ci sarà un mercato. Qualcuno cercherà di portare via qualche giocatore e dovremo organizzare una squadra per ambire a posizioni di classifica importanti. Stiamo già lavorando, vedremo il mercato cosa metterà davanti. Io resterò ugualmente innamorato della squadra”.

“Nuova pettorina d’allenamento? ‘Sarò con te e tu non devi mollare’ è un inno partito dai tifosi e tocca cose dello spogliatoio. Nei momenti di difficoltà ha aiutato la squadra. È un aiuto a essere più duri da sconfiggere. Diventa difficile trovarne un altro di quella bellezza e per il momento ce lo teniamo stretto. Lo miglioriamo con qualche parola di più”.

