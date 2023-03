La Gazzetta dello Sport – Spalletti, con Scudetto e Champions potrebbe cercare nuove esperienze.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Spalletti: “Risultati che lo stanno consacrando ai massimi livelli internazionali. Sì, perché comunque finisca l’attuale Champions, il Napoli con il gioco plasmato da Spalletti ha espresso un calcio originale, che sarà un modello non solo in Italia. E allora come finirà questa stagione è importante.