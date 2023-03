Spalletti da record: è l’allenatore con più vittorie in Serie A

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul record di Luciano Spalletti: quest’ultimo è l’allenatore che ha più vittorie in Serie A.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato di un record battuto dal tecnico del Napoli Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo sarebbe colui che ha ottenuto più vittorie in Serie A.

Ecco le parole del quotidiano:

“Un compleanno da primo in classifica Luciano Spalletti non l’aveva mai festeggiato. A 64 anni ha esperienza e saggezza per godersi lo splendido momento sportivo, gustandolo morso dopo morso, senza fretta. È l’allenatore che ha vinto più partite in A negli ultimi quarant’anni: 281 su 546 panchine.”

