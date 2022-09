La Gazzetta dello Sport – Spalletti, due cambi dal primo minuto.

Spalletti intenzionato a proporre due cambi dal primo minuto contro il Milan. In difesa Olivera favorito su Mario Rui, così come Raspadori su Simeone. Politano confermato ancora titolare. Per il Milan nessun cambio di formazione: Pioli è chiamato a scegliere il trequartista del suo 4-2-3-1, in questo momento sembra essere in pole De Ketelaere su Diaz e Pobega. L’altro ballottaggio è tra Saelemaekers e Krunic con il primo favorito.

Fonte foto: Instagram, @giacomo.raspadori.

