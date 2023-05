Corriere dello Sport – Spalletti e ADL vicinissimi all’accordo: domani il possibile faccia a faccia.

Aurelio De Laurentiis ha una forte tentazione, che mischierà tra le pietanze: vuole proporre a Spalletti un biennale, soprattutto dopo l’ottimo lavoro svolto in questa annata strepitosa. Il calcio è sotto gli occhi di tutti, e la bellezza che il Napoli ha portato in Italia e in Europa è un patrimonio che non può estinguersi. Dunque, il patron ha serie intenzioni di trattenere il tecnico in azzurro, e secondo il quotidiano, domani potrebbe esserci l’incontro tra i due per arrivare all’accordo decisivo.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Spalletti vicino al rinnovo. Accordo fino al 2025 con aumento dell’ingaggio

Infortunio Lozano, niente operazione per l’attaccante

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 12 Maggio 2023 a cura di Artemis