Spalletti in lizza per il The Best FIFA dedicato agli allenatori

Spalletti in lizza per il The Best FIFA dedicato agli allenatori. La FIFA ha deciso di riconoscere l’impresa portata a termine da Spalletti col Napoli nella passata stagione.

L’attuale C.T. della Nazionale italiana, Luciano Spalletti figura tra i 3 finalisti per il The Best FIFA migliore allenatore.

Insieme a l’ex allenatore del Napoli, a contendersi il prestigioso premio ci sono Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Non sarà facile trionfare per Spalletti, visto quanto fatto da Guardiola con il Manchester City.

