Spalletti è in sintonia con De Laurentiis ed ha costruito il Napoli che voleva

Il campionato di Serie A è iniziato e Luciano Spalletti sta dimostrando di essere allenatore tenace ed innovativo. Il Napoli ha collezionato due vittorie su due, l’allenatore è riuscito a studiare bene i giocatori azzurri e costruire la squadra che voleva. Proprio su questo argomento si concentra il Corriere dello Sport, sottolineando anche il feeling tra il tecnico ed il Presidente Aurelio De Laurentiis.

“Il 16 luglio, in occasione della conferenza stampa d’apertura del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti fece capire subito il suo pensiero. O forse sarebbe più corretto dire la sua speranza: non vendere nessuno e anzi comprare qualcuno. Un terzino sinistro e un centrocampista, per la precisione, tanto per mettersi comodi in panchina a dirigere la squadra in campionato, in Europa League e in Coppa Italia con ambizioni importanti. Tutto chiaro? Bene: a distanza di 49 giorni – oggi -, il signor Luciano può considerarsi quantomeno il vincitore della lotteria del mercato.”

