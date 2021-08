Spalletti e le sue speranze nel progetto Napoli: Insigne essenziale

Spalletti conferma, nel suo progetto Insigne è essenziale: “Sarebbe un dispiacere non proseguire tutti insieme”.

Luciano Spalletti al termine dell’amichevole contro l’Ascoli, vinta 2-1, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Insigne? Passa tutto dalla qualità. Lorenzo è dentro questo discorso, è quello da cui ci aspettiamo le giocate come contro l’Ascoli. Sono fiducioso per il futuro, questo è un buon gruppo, possono avere confronti importanti. Sarebbe un dispiacere non farglielo fare tutti insieme”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castel di Sangro, domani sarà il giorno di Mertens e Lozano

Ascoli, Sottili: “Squadra con personalità ha cercato il pareggio. Osimhen forte, il Napoli può fare un campionato da protagonista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila