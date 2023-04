Spalletti ha scelto l’11 anti-Milan: risolti gli ultimi ballottaggi

Spalletti ha scelto l’11 anti-Milan

Spalletti, ha scelto l’11 anti-Milan, per la sfida di questa sera al Maradona, per il quartodi finale di Champions League. Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra i pali ci sarà Meret, difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus al centro.

Ndombele sostituirà lo squalificato Angiuissa e comporrà il terzetto di centrocampo con Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

