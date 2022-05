Spalletti insiste: vuole la conferma di Koulibaly, ma le parti sono lontane

La Gazzetta dello Sport – Spalletti insiste con De Laurentiis: vuole la conferma di Koulibaly.

In questa fase bisognerà valutare bene quale sarà la rosa da cui ripartire. E in questo senso Spalletti ha già detto e ripetuto alcuni concetti base. In particolare la permanenza di Kalidou Koulibaly:

“Servono giocatori di personalità da inserire, senza perdere quelli che ci sono. Ed ecco che Koulibaly diventa un nodo importante. L’allenatore lo stima moltissimo e vuole che sia il nuovo capitano. Ma con gli agenti ancora non c’è sintonia su una ipotesi di rinnovo, mentre la proposta di spalmare l’attuale contratto è stata subito rigettata. Il senegalese non sarebbe semplice da sostituire, proprio per quello che significa anche nello spogliatoio. Ma Spalletti al tempo stesso mantiene una visione pragmatica: lui a Insigne non avrebbe mai rinunciato (“È un giocatore top”, ha ribadito fino a domenica), ma al tempo stesso ha accettato una scelta che è della società”.

