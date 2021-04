Spalletti-Napoli, il tecnico disposto ad ascoltare proposta e progetto azzurro

Spalletti-Napoli

Notizie calcio Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e Spalletti possibile sostituto di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Spalletti piace al Napoli che lo ha già sondato due volte: dopo Doha, quando Benitez comunicò al Napoli che sarebbe andato via, con il toscano che alla fine. Allo stato attuale delle cose, a parte la telefonata dopo Verona-Napoli, non ci sono stati contatti caldi di recente perché De Laurentiis sta valutando. Spalletti è da tenere nella lista dei papabili, ma non so dire se è un nome caldo oppure no. Non mi risulta che ad oggi non ci siano stati contatti intensi. A gennaio disse di no perché aveva un contratto impegnativo con l’Inter. Spalletti ha fatto capire che se dovesse arrivare una chiamata dal Napoli starebbe comunque disposto ad ascoltare la proposta ed il progetto. In caso di Champions League terrei come nomi Spalletti e Fonseca, mentre senza attenzione, oltre a Juric, anche Dionisi”.

