Spalletti ospite alla Federico II: “Un onore essere qui”

Luciano Spalletti è stato ospite all’Università Federico II di Napoli in occasione di un progetto chiamato “Lo Sport in Accademia”.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto questa mattina all’Università Federico II di Napoli. Il motivo ha a che fare con un progetto chiamato ‘Lo Sport in Accademia’, che ha l’obiettivo di promuovere lo sport e la sua importanza.

Il tecnico si è detto subito onorato di essere lì, ed ha anche fatto qualche breve riferimento al Napoli.

“Per me è un onore essere qui oggi, quando me l’hanno chiesto ho detto immediatamente sì. Sono contento di partecipare a questo progetto, a prescindere dal risultato dell’ultima gara. Sono fiero di incontrare studenti di qualità come quelli della Federico II di Napoli. Per me siete voi quelli dietro la cattedra, mentre io ho il banchetto.”

In relazione all’ultima sconfitta del Napoli afferma:

“Capite che l’umore non è dei migliori. Sono però convinto che riesco a prendere un po’ della vostra positività e trasferirla nello spogliatoio.”

