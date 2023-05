Repubblica – Spalletti, patto di fine stagione con la squadra: due obiettivi da perseguire.

Luciano Spalletti, durante la cena con la squadra, ha avanzato una proposta in vista dell’imminente finale di campionato. Come riportato dal quotidiano, al mister non basta la vittoria dello Scudetto, ma ci sono ancora due obiettivi da perseguire: intanto superare quota 91 punti, per superare il record stabilito nel 2018 con Sarri e poi cercare di far arrivare Osimhen a vincere la classifica dei cannonieri. Tutto questo in tempo quattro partite.

Fonte foto: Flickr.com

