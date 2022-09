Corriere dello Sport – Spalletti recupera Lozano: Politano in pole, scelto il tridente.

Luciano Spalletti ha deciso, nonostante il recupero di Lozano, è intenzionato a schierare il tridente vincente contro i Rangers anche con il Milan:

“Il Chucky, escluso dalla trasferta di Glasgow per influenza, ha lavorato in solitudine per tre giorni, da martedì a ieri, e si può dire pienamente recuperato. Ci sarà, sì, ma Politano resta favorito per completare il tridente con Kvara e uno tra Raspadori (in vantaggio) e Simeone. Per il resto, si va verso la conferma in blocco di tutti gli altri leoni di Ibrox”.

Fonte foto: Instagram, @simeonegiovanni.

