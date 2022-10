Corriere dello Sport – Spalletti rivoluziona il tridente: pronti sei cambi contro i Rangers.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito alla sfida di campionato tra Napoli e Rangers:

“Si viaggia troppo, si accumulano tossine, si sta nel mezzo d’un tour de force che va affrontato con giudizio e Spalletti sceglie di rimescolare un po’ il Napoli, per ritrovarselo imponente e autorevole come piace a lui. Due difensori, un centrocampista e il tridente azzerato e ricostruito sono la mossa per sfuggire a quest’ennesimo «agguato» al quale in quarantamila o poco meno cercheranno di sottrarsi, perché è l’unione che fa la forza e il «Maradona» sta lì, pronto a soffiare alle spalle, perché la fiamma non si spenga, anzi.

Spalletti ritocca il suo Napoli, lo riempie di novità che poi tali non sono, perché Elmas ormai è di casa, e Politano è il saggio della compagnia e Mario Rui è diventato da un bel po’ il professore e Simeone–Raspadori sono l’all-in lanciato sul tavolo del mercato, quando ormai fu necessario completare il puzzle: solo Ostigard, racconta il bignami stagionale, ha meno confidenze con il gruppo (98′) ma sono dettagli”.

Fonte foto: Instagram @elifelmas24.

