Spartak Mosca, Larsson in dubbio per il Napoli: a rischio anche altri 5 calciatori

Spartak Mosca, Jordan Larsson in dubbio per il Napoli

Spartak Mosca, Jordan Larsson in dubbio per la sfida con il Napoli, la notizia è riportata dai giornalisti russi di Sport Express. L’attaccante Larsson potrebbe saltare la partita del secondo turno di Europa League contro il Napoli, che si svolgerà domani: il calciatore non avrebbe il tempo di riprendersi da un infortunio alla gamba ricevuto prima della partita del nono turno di RPL con l’Ufa. Lo svedese andrà a Napoli, dove i tecnici prenderanno la decisione finale sulla possibilità di un suo ingresso in campo il giorno della partita.

Napoli Spartak Mosca

Oltre a Larsson, due difensori stanno riscontrando problemi di salute: Ilya Kutepov e Pavel Maslov, nonchè due centrocampisti come Roman Zobnin e Jorrit Hendrix, e l’attaccante Georgy Melkadze.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “In campo con rispetto.Cambierò 3-4 giocatori.Koulibaly e Insigne ci saranno”

UFFICIALE – Condanna per la SSC Napoli: biglietti under 14 venduti a prezzo pieno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marcell Jacobs chiede a Nicole di sposarlo, la proposta sulla pista dove è diventato campione