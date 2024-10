Corriere dello Sport – Spazio per Gilmour, con l’Empoli partirà titolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha anticipato una mossa di Antonio Conte, in vista della sfida di domenica contro l’Empoli. Billy Gilmour partirà titolare, dopo l’infortunio di Lobotka: “E così, il regista scozzese dall’inizio. Titolare per la prima volta in Serie A, dopo l’esordio dal 1’ in Coppa Italia contro il Palermo, nei sedicesimi, proprio al fianco di Lobotka.

E sia chiaro: non sarà una scelta di ripiego, nel senso che a spianargli la strada è stato l’infortunio del collega, una colonna della squadra che ha strappato anche l’ammirazione di un centrocampista campione del mondo come Fabregas, tecnico del Como, dopo l’ultima partita prima della sosta, ma Billy è un titolare bis. Parola di Conte: «Vorrei dargli più spazio, meriterebbe di giocare, mi sta mettendo in difficoltà, ma ha Lobotka davanti», disse alla vigilia della sfida con la squadra di Cesc. Domenica toccherà a lui: suonerà Gilmour”.

