Otto Channel – Specchia: “Con Natan è come se il Napoli giocasse con un uomo in meno”.

In diretta a ‘La Domenica Azzurra’, il tecnico Paolo Specchia ha espresso il suo pensiero su Natan durante la sua performance contro il Milan: “Io ho sentito diverse persone esaltare questo calciatore, ma non ne capisco il motivo. A me sembra invece che non sappia dove andare, non prende mai una decisione, sta sempre ad arretrare. Durante la partita col Milan ha sbagliato molte cose, ho avuto la sensazione che con lui il Napoli stesse giocando con un uomo in meno”.

Fonte foto (Da Football Pictures) – Flickr.com

