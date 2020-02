Spunta la foto del presunto bacio tra Fiore Argento e Pietro Delle Piane, lei: “Non voglio più vederlo”

La storia che vede protagonista Pietro Delle Piane e Fiore Argento continua. Nella puntata di Mattino Cinque di mercoledì 19 febbraio è intervenuto Riccardo Signoretti, direttore della rivista Nuovo, sulla quale sono comparse le foto incriminate che hanno fatto insospettire Antonella Elia, ancora intenta a vivere la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, che avrebbe mostrato una nuova foto di entrambi che non era stata pubblicata nelle scorse settimane.

Fiore Argento usata da Pietro Delle Piane

La questione si è rivelata piuttosto spinosa, dal momento che i diretti interessati sono stati chiamati a raccontare la propria versione della vicenda che non sembra coincidere. Se Pietro Delle Piane si è voluto sottoporre alla macchina della verità, nello studio di Barbara D’Urso con la quale ha anche avuto una lite, per dimostrare di non aver tradito la sua fidanzata e di non raccontare bugie, la sorella di Asia Argento ritiene di essere stata usata per architettare tutta questa messa in scena. La sua teoria viene confermata anche durante il collegamento nella trasmissione di Federica Panicucci.

La foto inedita a Mattino Cinque

Nella puntata di Mattino Cinque, però, l’intervento di Riccardo Signoretti rimette le carte in tavola. Il direttore di Nuovo, infatti, mostra una foto che ritrae i due ex fidanzati l’uno di fronte all’altra, in un atteggiamento affatto distaccato, come dichiarato poco prima da Fiore Argento che ha sempre affermato di non avere un rapporto così confidenziale con l’attore da ormai troppo tempo per cui, i gesti che sono ritratti nelle foto, come prendere la mano o abbracciarlo, non le appartengono ed è stata la prima a stupirsene. A questo proposito, la figlia del noto regista dichiara di non avere alcun contatto con Delle Piane:

Non gli rispondo più, lui mi chiama ma non rispondo più. Mi ha chiamata prima che andassi da Barbara D’Urso, ma io non gli ho risposto. Non voglio avere niente a che fare con lui. Io gli volevo bene, è un mio grandissimo amico, provo dell’affetto, e poi non sono una persona fredda, poi una cosa è abbracciarsi, ma io mano nella mano non sto neanche con il mio fidanzato, è tutto un altro universo.