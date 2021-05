VIDEO – SputtaNapoli, 30.000 interisti in piazza non bastano, è sempre Napoli sulla bocca di tutti

SputtaNapoli – Ennesima puntata della Serie TV “ombra”, sempre in programma sui palinsesti nazionali.

In questa caso la protagonista è Antonella Clerici che, nel corso dell’edizione odierna della trasmissione “È sempre mezzogiorno”, denunciando gli irresponsabili assembramenti di Piazza Duomo a Milano, dovuti al tricolore nerazzurro, non ha perso occasione di associare la città di Napoli all’immagine di ciò che è sbagliato, socialmente discutibile, nocivo per la salute pubblica in considerazione dell’emergenza epidemiologica e per di più vietato dalla legge. Come se solo a Napoli, appena tornata in vigore la zona gialla, si siano riversati in strada fiumi di persone provate da mesi di necessarie misure restrittive.

Il video

Mario Scala

