Squalifica Osimhen – Emergono ulteriori spiragli per la riduzione

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla vicenda Osimhen.

Secondo l’avvocato Chiacchio, Osimhen potrebbe vedersi ridurre la squalifica di due giornate, di cui una già scontata contro il Genoa:

“Ad inizio settimana sapremo il destino di Osimhen. Il fallo avviene durante un calcio d’angolo e mentre tutti i giocatori si muovo. Parlare di volontarietà è eccessivo. La palla su calcio da fermo non può considerarsi lontana e paragonare tutto ciò con un’azione in cui il pallone è dall’altra parte del campo. Il calciatore del Venezia non ha neanche subito nessun danno e non è stato necessario l’intervento dello staff medico. Ci sono i presupposti per la riduzione della squalifica ad una gara per questi motivi. In Serie B, con un altro Giudice Sportivo, per un caso analogo è stata data una giornata”.