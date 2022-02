SSC Napoli, il report della seduta: gli aggiornamenti su Tuanzebe e Ounas

SSC Napoli, il report della seduta mattutina per al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A.

SSC Napoli, il report della seduta: aggiornamenti su Tuanzebe e Ounas

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati.

SSC Napoli, il report medico

Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra.

Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo.

