SSC Napoli, il report della seduta di allenamento

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina presso il Konami Training Center.

La SSC Napoli continua le sedute di allenamento per prepararsi al meglio alle prossime sfide: una su tutte quella contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo le festività natalizie dunque la squadra si sta allenando ogni giorno presso il Konami Training Center di Castel Volturno ed anche questa mattina la Società partenopea ha reso tutti partecipi della seduta.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 svolgendo torello e attivazione con la palla. Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con una serie di partitine a campo ridotto.”

📌 Report allenamento https://t.co/PyDLx6gEOz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 29, 2022

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Può dire addio al Napoli: l’indiscrezione di mercato

Bereszynski-Napoli è fatta, si limano i dettagli. Annuncio vicino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: a Roma primo volo Cina dopo ripresa test