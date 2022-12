SSC Napoli, il report dell’allenamento mattutino

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina presso il Konami Training Center.

La SSC Napoli è nuovamente scesa in campo questa mattina per effettuare una seduta di allenamento. Al Konami Training Center di Castel Volturno la squadra si è allenata prima individualmente, per poi effettuare un allenamento congiunto con la Juve Stabia. L’obiettivo del club di Luciano Spalletti è arrivare al meglio al 4 gennaio, quando alle 20:30 sfiderà l’Inter allo Stadio San Siro.

Di seguito il report della seduta:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di attivazione sul campo 1. Successivamente il gruppo azzurro si è spostato sul campo 2 dove ha svolto allenamento congiunto con la Juve Stabia. Domani seduta mattutina.”

