Stadio Maradona scenario di Italia-Inghilterra: attesa ufficialità

Il Consigliere comunale di Napoli Nino Simeone è intervenuto a proposito della sfida amichevole tra Italia ed Inghilterra.

La sfida amichevole tra Italia ed Inghilterra potrebbe essere disputata allo Stadio Diego Armando Maradona. In tale occasione Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show quest’ultimo ha affermato che per la gara in questione si attende solo l’ufficialità.

Di seguito le parole del Consigliere in merito alla situazione:

“Per la gara tra Italia e Inghilterra al Maradona il 23 marzo 2023 lo stadio è assolutamente pronto. Va comunque aumentato qualche standard per l’accoglienza dei tifosi. Siamo prontissimi, anche se altri stadi e altre città competono per voler ospitare la Nazionale. Noi in quanto Comune e proprietari dello stadio, di comune accordo con il Napoli, aspettiamo solo la comunicazione ufficiale. Speriamo arrivi il prima possibile.”

