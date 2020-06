Stash diventa papà, la fidanzata è Giulia Belmonte

L’annuncio che Stash diventerà padre, durante la puntata finale di Amici Speciali ha sconvolto gran parte del pubblico a casa. La domanda che si sono posti incessantemente tutti gli spetattori è chi potesse essere la compagna del noto cantante e leader dei The Kolors sembrerebbe che la compagna possa essere Giulia Belmonte, una bella giornalista tv.

In realtà sulla vita privata di Stash sembrava sospesa nel nulla, dal momento che non si avevano notizie circa suoi possibili flirt da diverso tempo. Dopo l’annuncio della prossima paternità, ovviamente, la domanda su chi potesse essere la mamma del piccolo Fiordispino è nata spontaneamente, proprio perché anche tra le pagine delle cronache rosa, nulla era emerso da quando per anni Stash è stato fidanzato con Carmen Fiorentino. Spulciando, però, tra i vari nomi papabili ecco che tra le storie di Giulia Belmonte compare il video della prima ecografia, mostrato anche in trasmissione, con un cuore in evidenza.

Chi è Giulia Belmonte

Giulia Belmonte è una bellissima e giovane giornalista tv, laureata in Scienze della Comunicazione ha iniziato a lavorare nel mondo dell’informazione. Tra le sue prime apparizioni c’è quella al fianco dell’ex gieffino Aristide Malnati che su Telenova conduce il programma “Storie Misteri”, proprio di questo format Giulia è diventata un’inviata. Questo lavoro le ha permesso di assecondare la sua passione per il viaggio, infatti, ha girato servizi per la trasmissione in diverse parti d’Italia. La sua bellezza, però, le ha permesso di lavorare anche nel mondo della moda. Non è ancora noto come la 24enne e il cantante 32enne si siano conosciuti, ma Giulia Belmonte non è nuova al mondo della musica, dal momento che è stata una delle protagoniste del video del tormentone estivo di Benji e Fede, Dove e Quando. Probabilmente, a rivelare qualcosa in più sul loro amore saranno proprio i diretti interessati che, ormai, dopo tanta abilità nel nascondersi, dovranno finalmente uscire allo scoperto.