Stash: “Giulia Belmonte è al quarto mese, stiamo insieme da un anno. La amo alla follia”

Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, sta per diventare padre. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi durante una puntata di Amici Speciali, mostrando in diretta tv l’emozionante filmato della prima ecografia. Tendenzialmente riservato a proposito della sua vita privata, il leader dei The Kolors non aveva nemmeno raccontato di essere fidanzato. E invece da un anno il suo cuore batteva per Giulia Belmonte, bellissima giornalista e conduttrice con un passato da aspirante Miss Italia. “Quando Maria De Filippi ha annunciato la dolce attesa mia e di Giulia il mio cellulare è impazzito. La cosa che più mi ha fatto sorridere è che molte persone, anche vicine a noi, mi chiedevano: ‘Ma è vero?’. Sono sempre stato riservato e la paternità, ovvero l’evento più bello del mondo fino a quel momento, era un qualcosa che apparteneva solo a me e alla mia compagna, che amo alla follia”, ha raccontato Stash al settimanale Chi cui ha confessato di avere scoperto la gravidanza della compagna durante il lockdown:

Come un regalo. È accaduto durante il lockdown. Mentre eravamo pieni di paure per ciò che accadeva fuori, abbiamo ricevuto questo regalo. È stata un’iniezione di forza inspiegabile. Avere un figlio è meraviglioso. Io ho sempre desiderato diventare padre. Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo.

Chi è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash

Stash, che si era già detto elettrizzato all’idea di diventare padre, racconta com’è nato l’amore con Giulia, volto già noto in televisione: “Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere…siamo felici ma lo dico a bassa voce”.

Il matrimonio non ancora previsto

Per il momento, Giulia e Stash sono concentrati sul momento in corso. Hanno deciso di procedere con cautela, in attesa di assestarsi intorno alla novità rappresentata dalla gravidanza. “Calma, calma: aspettiamo e godiamoci questa nascita. Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando”, risponde il cantante quando gli chiedono di un eventuale matrimonio. Ogni energia è concentrata adesso sul bambino che arriverà:

Come la musica più bella che io abbia creato. Mi tuffo, anzi ci tuffiamo in un nuovo capitolo della vita. Quando abbiamo fatto la prima ecografia non so se batteva più il mio cuore o il cuoricino di nostro figlio. La verità è che nemmeno alla mia famiglia sono riuscito, nella mia vita, a esternare la voglia che avevo di diventare padre. Ma dentro me questa voglia esiste e cresce da sempre. Avevo paura di dire: “Io voglio diventare papà”. E ora che lo sono, dico grazie, sono grato alla vita.