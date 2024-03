Corriere dello Sport – Stavolta ADL ha azzeccato l’allenatore: questo è il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla partita del Napoli contro il Torino, elogiando anche il lavoro di Calzona: “anche se Sanabria declina in una magia un rimpallo fortuito in area di rigore. Anche se il Torino è una piccola Atalanta, e fa un pressing a uomo che ottenebra qualunque ispirazione. Anche se Osimhen non è nella sua migliore giornata. Anche se Zielinski ha ormai la testa altrove. Questo è però il Napoli che il Maradona attendeva”.

Mobile, capace di allungare e accorciare la sua ragnatela senza slabbrarsi, con un possesso palla che è la sua cifra identitaria, con le verticalizzazioni sulla destra che bucano il coriaceo centrocampo granata. Una mediana così bene attrezzata avrebbe spezzato sul nascere la manovra prevedibile di Garcia e addormentato quella caotica di Mazzarri.

A dispetto della classifica, ciò che scalda il popolo azzurro è il riecheggiare del solfeggio di Spalletti sulla musica del Maradona. Questo è il Napoli che affanna e che consola, per cui vale la pena di soffrire, di sperare, di amare. Ma comunque sia, si chiuderà finalmente con dignità, se non in gloria. Perché stavolta De Laurentiis ha azzeccato la guida giusta. Lo vedi dal modo corale con cui il Napoli affronta l’assedio finale, fino al 97’. Non c’è da gioire dopo tanto penare. Ma almeno consoliamoci. Alla terza puntata il presidente ci ha preso”.

