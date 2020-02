Stefan Schwoch: “Mi rivedo molto in Mertens, amo Napoli

L’ex idolo dei tifosi nel corso di un’intervista

Stefan Schwoch è ancora nei cuori dei tifosi napoletani, lo stesso attaccante non ha dimenticato i suoi anni vissuti in città e l’amore dei supporter azzurri. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica “I Tirapietre” ha analizzato il momento degli azzurri: La vittoria del Napoli contro la Sampdoria mi ha convinto, anche se si deve lavorare ancora un po’ sull’aspetto mentale: una volta in vantaggio per 2-0 non puoi concedere una rimonta simile agli avversari. La strada intrapresa da Gattuso però è quella giusta. Se mi rivedo in Mertens? Magari, le caratteristiche comunque sono quelle. Si danna l’anima e questo è un aspetto che mi piace. Cerca sempre la vittoria e il gol con insistenza”. Ha poi aggiunto: La cosa che apprezzavo di me quando giocavo era la voglia di vincere e di dare il meglio divertendomi. Io specialista sui rigori? Si, vero, ho sbagliato un solo rigore nella mia carriera, me lo parò Berti.Il Napoli per la città e i tifosi deve avere sempre l’ambizione di vincere. Certo non è facile controbattere lo strapotere Juventus e ora anche dell’Inter. Quando torno a Napoli i tifosi ancora mi fermano e mi dimostrano il loro affetto. Napoli o la ami o la odi. E io la amo”.

