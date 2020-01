Stefania Orlando: “Licia Nunez ci ha provato con me mentre stava ancora con Imma Battaglia”

Stefania Orlando ha confessato che Licia Nunez avrebbe tentato di sedurla mentre era ancora fidanzata con Imma Battaglia. Durante l’ultima puntata del format web Casa Chi, l’ex moglie di Andrea Roncato e il giornalista Alessio Poeta hanno reso noto un episodio collocato a 5/6 anni fa, avvenuto in spiaggia a Roma. “Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando” ha detto Poeta, facendo riferimento al periodo in cui l’attrice era ancora legata all’attivista sua ex compagna.

L’approccio di Licia Nunez in spiaggia

“Stefania e io una sera decidiamo di andare a ballare. Erano almeno 5 o 6 anni fa. Incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse” dice Poeta. Stefania, invece, l’avrebbe riconosciuta: “Fu Stefania a dirmi che era un’attrice. La incontriamo il giorno dopo in un noto stabilimento balneare di Roma. Stefania e io ci mettiamo in fila per prendere un cocktail e arriva Licia. Si avvicina a lei e dopo qualche secondo mi chiede di spostarmi”. È la showgirl a integrare il racconto: “Mi chiese se io fossi omosessuale. Le risposi che non lo ero e che avevo un fidanzato e mi disse: ‘Mi dispiace perché sei veramente…’”. “Ti disse che eri il suo sogno erotico e che ti aveva visto in un calendario” conclude Poeta (qui il video).

Licia Nunez e Imma Battaglia si sono lasciate nel 2010

Poeta e Stefania Orlando collocano l’episodio in questione al massimo a 6 anni fa, quindi nel 2014. All’epoca, però, Licia non era legata a Imma Battaglia. La relazione tra l’attrice e l’attivista si è conclusa nel 2010. A raccontarlo è stata proprio la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini nel video di presentazione realizzato per il Gf Vip: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi che poi è la sua attuale compagna”.