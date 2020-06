Stefano Accorsi papà per la quarta volta, Bianca Vitali è incinta

Lietissimo annuncio da parte di Stefano Accorsi: l’attore diventerà papà per la quarta volta, come ha svelato lui stesso con un tenerissimo post sul suo profilo Instagram. “Aspettando tutti insieme“, ha scritto il Leonardo Notte delle serie “1992”, “1993” e “1994”, a margine di una foto che mostra il pancione della moglie Bianca Vitali. Per la coppia è il secondo figlio in arrivo, dopo la nascita di Lorenzo il 21 aprile 2017. Sul grembo della futura mamma, le mani di Accorsi e degli altri figli. Immediatamente virale il post dell’attore, commentato dai fan e da colleghi del mondo dello spettacolo come Laura Chiatti e Carolina Crescentini.

I due figli da Laetitia Casta, poi il matrimonio con Bianca Vitali

Accorsi, come anticipavamo, ha altri due bambini, avuti dalla lunga relazione con l’attrice francese Laetitia Casta, durata dal 2003 al 2013: il primogenito Orlando è nato il 21 settembre 2006, mentre il 29 agosto 2009 è arrivata la secondogenita Athena. Tramontata la storia con la Casta, Accorsi ha iniziato a frequentare Bianca Vitali, di 20 anni più giovane di lui. La coppia è convolata a nozze il 24 novembre 2015 con una romantica cerimonia a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza.

Chi è Bianca Vitali

Milanese, Bianca Vitali è figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Di professione, è modella dell’agenzia Why Not Model (è stata la testimonial di Tezenis) e attrice. Proprio grazie a un set “galeotto” ha conosciuto Accorsi: accadde durante le riprese di “1992”, in cui la Vitali aveva un piccolo ruolo. Interpretava la quindicenne Angelica che, fingendosi maggiorenne, seduceva Leonardo, il cinico antieroe interpretato da Accorsi. Oggi formano una delle coppie più belle e discrete dello spettacolo italiano.