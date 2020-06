Stefano De Martino mette like alle foto di Belen Rodriguez solo quando c’è Santiago

La presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ormai, riempie i giornali da settimane. Lui è da tempo lontano da casa, ufficialmente a Napoli per lavoro (visto l’impegno con Made in Sud), ma sembra che i rapporti con la (ex?) moglie non siano del tutto compromessi. Lo dimostra l’apparizione dello stesso conduttore e ballerino sul profilo Instagram di Belen, in cui nelle ultime settimane non sono mancati dei like. Attenzione, però: non è un caso, probabilmente, che i “mi piace” di De Martino siano indirizzati alle foto che mostrano il figlio Santiago. Insomma, Stefano visita e apprezza l’account della Rodriguez, ma si espone solo sulle immagini che mostrano il loro bambino (più in basso, i post in questione).

Le dichiarazioni di De Martino su Belen e Santiago

Proprio la presenza del figlio è l’elemento più delicato di questa situazione, forse il motivo per cui De Martino preferisce non commentare pubblicamente il momento delicato che sta vivendo il suo matrimonio. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“, dichiarava una settimana fa a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando la necessità di tutelare Santiago in un periodo così difficile.

Nessun accenno a Belen nell’intervista a Domenica In

Così, se da una parte la crisi con la moglie porta visibilità a De Martino proprio nel momento del ritorno in tv con Made in Sud, in onda da martedì 16 giugno, dall’altra lui evita in ogni modo riferimenti diretti alla questione matrimoniale. Ospite ieri a Domenica In, non ha accennato minimamente alla cosa e Mara Venier ha evitato qualsiasi domanda su Belen. Unica concessione al privato, un’affermazione della conduttrice che lo ha trovato dimagrito: “Sarà l’aria di Napoli, quando torno qui vengo sempre con dieci chili in meno, così recupero“, ha tagliato corto De Martino.