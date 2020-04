Stefano Nava: “Coronavirus? Lo si può paragonare a Chernobyl”

Stefano Nava, pneumologo, ha spiegato la sua posizione in diretta tv.

Secondo Stefano Nava, il coronavirus può essere paragonato ad eventi come Chernobyl se si pensa alle conseguenze polmonari, il suo intervento riportato dall’edizione online di Liberoquotidiano:

“Prima di parlare di guariti dal coronavirus bisogna aspettare mesi o anni”. Stefano Nava, primario di Pneumatologia al Policlinico di Bologna, frena sui facili entusiasmi. Chi è stato dimesso dagli ospedali dopo essere stato contagiato dal Covid19, non è detto abbiano concluso il loro incubo: “I dati provenienti dalla Cina non ci hanno chiarito se quelle polmoniti e quelle embolie devastanti che hanno colpito i nostri pazienti poi nel tempo svaniranno senza lasciare nessun segno”, spiega il professore a Otto e mezzo, avanzando un parallelo inquietante tra i malati di Covid19 e i pompieri che hanno operato in scenari catastrofici come quelli dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York o alla centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, “che hanno sofferto per anni delle conseguenze a livello polmonare pur non essendo mai stati ricoverati”.

Nava parla con doppia cognizione di causa, da esperto e da malato, visto che è ancora a casa in quarantena in quanto infetto e con il secondo tampone di verifica positivo (il primo era invece negativo). “Ho capito di aver contratto il coronavirus coi sintomi classici: febbre elevata, un malessere generalizzato con una profonda debolezza, cefalea e anche un po’ di mal di gola”.

