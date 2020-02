Stefano Sala papà per la seconda volta, Dasha Dereviankina è incinta

Cicogna in arrivo a casa di Stefano Sala e della moglie Dasha Dereviankina. Lui è un affermato modello noto al grande pubblico per aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Sposato con la collega ucraina dall’estate 2019, ha fatto sapere via social che lui e Dasha stanno per diventare genitori. La Dereviankina sfoggia già il pancione: “A quanto pare tra non molto arriverà una “new entry” in famiglia… Non vediamo l’ora!!!”.

Stefano Sala già papà di Sofia

Per la coppia si tratta del primo figlio insieme, ma il modello 29enne è già papà della piccola Sofia, che lui soprannomina affettuosamente “Bubi”. La bambina è nata da una breve relazione tra Sala e la modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Dayane Mello, venuta al mondo quando entrambi erano ancora giovanissimi. Oggi Stefano e Dayane sono in rapporti splendidi per amore della bimba.

Stefano Sala al Grande Fratello Vip, tra Dasha e Benedetta Mazza

Stefano Sala era entrato al Grande Fratello Vip già fidanzato con Dasha Dereviankina, splendida modella di Kiev classe 1994. La loro relazione però sembrò traballare quando nella Casa lui si avvicinò pericolosamente alla concorrente Benedetta Mazza, già sua amica di lunga data. Il pubblico era pronto a scommettere sulla nascita di un sentimento tra i due, che però non è mai decollato. Alla fine Sala è uscito dal reality e, dopo un momento di crisi, lui e la sua Dasha si sono ritrovati. Hanno celebrato un matrimonio iper segreto officiato il 15 agosto sul lago di Como (Stefano è originario di Gravedona) alla presenza dei soli familiari e di qualche amico e hanno diffuso le prime foto delle nozze soltanto qualche mese dopo. Ora l’idillio sta per essere coronato dall’arrivo di un bebè.