Striscione della vergogna: Procura di Verona a lavoro per trovare i responsabili

La Gazzetta dello Sport – Digos e Procura di Verona a lavoro per condannare gli artefici dello striscione della vergogna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Digos e la Procura di della Repubblica di Verona, si stanno muovendo per condannare gli artefici dello striscione della vergogna, esposto all’esterno dello stadio Bentegodi. La rappresentazione delle coordinate per colpire la città di Napoli, con tanto di bandiere della Russia ed Ucraina, potrebbe portare all’apertura di un’inchiesta per istigazione a delinquere. In più, con l’aggiunta dell’aggravante per odio razziale. In queste ore l’impegno della Digos è quella di trovare i colpevoli a rischio Daspo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Preziosi: “Siamo nel 2022 e sinceramente ci siamo stufati, il calcio non può tollerare più questo”

Costa: “Stadi aperti al 100% entro la fine di marzo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dal fisco al Csm, le riforme che agitano la maggioranza