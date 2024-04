Corriere dello Sport – Sudakov è un sogno proibito: blitz delle inglesi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul sogno ricorrente del Napoli: Georgiy Sudakov. La stella ucraina ha attirato l’attenzione di molte big, soprattutto di De Laurentiis che ha provato a portarlo in azzurro già a gennaio.

Lo Shakhtar Donetsk, ha rifiutato la generosa offerta del presidente del Napoli di ben 40 milioni, ma l’ad Sergej Palkin, ha spiegato che per Sudakov non basteranno neanche 50 milioni, poiché le inglesi avrebbero manifestato un forte interesse per lui. Intanto il desiderio è quello di realizzare un’altra maxi cessione, dopo quella di Mudryk al Chelsea, 70 milioni più 30 di bonus nel 2023.

