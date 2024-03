Corriere dello Sport – Sudakov: “Il Napoli aveva offerto 40mln per avermi, lo Shakhtar ha detto no”

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato le parole rilasciate da Georgiy Sudakov ai media ucraini, dove ha parlato dell’offerta di De Laurentiis: “Galatasaray, Manchester City e Barcellona? Non so di trattative con loro. So però che ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli: lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, lo ha detto Sergei Anatolyevich Palkin. (l’amministratore delegato, ndr).

Certo, all’inizio ero un po’ turbato, ma poi ho compreso le ragioni del club: non ho ancora dato tutto e vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione. E così ho accettato di rinnovare fino all’inverno 2028 prolungando di altri 6 mesi, perché il mio contratto era fino all’estate, con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti: alcuni hanno detto che lo Shakhtar mi ha lanciato un osso, ma non è così. Parlano in maniera inappropriata. Comunque, Palkin ha detto che magari tra 6 mesi o un anno andrò in Europa: io mi fido di lui e del presidente”.

