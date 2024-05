Corriere dello Sport – Sudakov, il prezzo lievita: Napoli e Juve fuori dalla corsa

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il prezzo per arrivare a Georgiy Sudakov, non sarebbe più alla portata di Juventus e Napoli, che sono state avvisate dallo Shakthar Donetsk. Non basteranno più 40 milioni per acquistarlo, come la proposta avanzata in inverno da parte dei partenopei.

Adesso la situazione è cambiata, Sudakov è super richiesto anche in Inghilterra, oltre che altre parti d’Europa. Dunque, il duello tra Juve e Napoli sembra destinato a spegnersi, dati i costi elevati dell’operazione.

