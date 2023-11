La Gazzetta dello Sport – Sudakov: “Napoli tra le più forti, mi piacciono i club che giocano bene”.

La stella dello Shakhtar Donetsk e dell’Ucraina, Heorhij Sudakov, impegnato nella prossima sfida in nazionale contro l’Italia, ha commentato la Serie A e l’interesse della Juventus nei suoi confronti: “Sì, lo so, mi fa piacere. Io la seguo su tik tok… Ma sono i club che scelgono i giocatori, non io. Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kakà. Talento, fantasia e personalità”.

Sul calcio in Italia: “Vedo i match del Milan e dell’Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e che fanno possesso”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

