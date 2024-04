La Gazzetta dello Sport – Sudakov, obiettivo complicato: è corteggiato da tante big

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Sudakov: “Il Napoli, a gennaio, aveva cercato l’affondo definitivo: 40 milioni più bonus, prendere o lasciare. Lo Shakhtar, ovviamente, ha rilanciato perché aveva ancora bisogno del talento del suo numero 10 e perché sa che in estate può scatenarsi un’asta internazionale. «Il Napoli doveva prenderlo a gennaio per 50 milioni — ha raccontato il Ceo del club, Sergei Palkin qualche settimana fa — avrebbe fatto un grande affare, ma non hanno voluto rilanciare. E quest’estate, 50 milioni, non basteranno». Palkin potrebbe anche bluffare, ma è chiaro al momento è lui a dare le carte del gioco. Il Napoli, poi, non ama partecipare ad aste e quindi potrebbe anche defilarsi. Ma De Laurentiis ha a disposizione un bel tesoretto e potrebbe anche decidere di accelerare e accontentare lo Shakhtar, per mettere subito un tassello di qualità a disposizione del progetto futuro”.

