Messaggio di cordoglio di De Laurentiis e la SSC Napoli per la morte di Joe Barone

Messaggio di cordoglio di De Laurentiis e la SSC Napoli per Joe Barone

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Joe Barone direttore generale della Fiorentina. Sui social il messaggio di cordoglio di De Laurentiis e della SSC Napoli per Barone e la sua famiglia:

“Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare.

Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali.

Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipano al dolore immenso che questa tragedia ha causato”.

