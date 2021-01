Supercoppa, Juventus: l’arma segreta di Pirlo, Kulusevski bestia nera per il Napoli

Il giocatore ha già segnato due volte contro gli azzurri

L’edizione odierna di Tuttosport dedica uno spazio a Dejan Kulusevski con il titolo: “Contro il Napoli lo svedese si esalta”. L’anno scorso lo svedese con la maglia del Parma segnò agli azzurri sia all’andata che al ritorno. Un vero e proprio incubo per Gattuso, sconfitto al suo esordio sulla panchina partenopea, e Koulibaly che fu colpevole in entrambe le occasioni. Il classe 2000 può giocare da esterno e come attaccante.

