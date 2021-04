Superlega, UEFA: Ceferin vuole punizioni esemplari per Juventus, Real Madrid e Barcellona

I tre club, tra cui c’è anche quello di Andrea Agnelli, rischiano punizioni pesanti

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla della situazione Superlega e delle conseguenze che potrà avere. Aleksander Ceferin, presidente della UEFA ha rilasciato un’intervista al Daily Mail nella quale ha spiegato che tutti i club saranno sanzionati in base al grado di coinvolgimento. I club inglesi, i primi a prendere le distanze dal progetto Superlega, saranno quelli trattati con maggior indulgenza, mentre le punizioni più severe verranno inflitte a Real Madrid, Barcellona e Juventus. Per Atletico Madrid, Milan e Inter è prevista invece una via di mezzo.

