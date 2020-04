Suri Cruise compie 14 anni, mamma Katie Holmes pubblica una rara foto della figlia

Il 18 aprile Suri Cruise ha compiuto 14 anni: un bellissimo traguardo per la figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, che meritava un festeggiamento speciale. Sul suo profilo Instagram seguito da due milioni di follower l’attrice di Dawson’s Creek ha pubblicato un messaggio di auguri e, soprattutto, una foto della ragazzina: un evento rarissimo per la Holmes, la cui vita privata è sostanzialmente avvolta nel mistero. Sulla pagina, in cui mescola momenti della sua quotidianità a scatti con gli amici e foto ricorda, non c’è spazio per l’intimo e la riservatissima diva non posta quasi mai immagini della figlia. Anche in questo caso ha preferito tutelare Suri, fotografandola solo di spalle. Le due stanno trascorrendo il periodo di quarantena nel loro appartamento di New York.

Suri è la figlia di Katie Holmes e Tom Cruise

E dire che la giovae figlia d’arte è già a suo modo una celebrità, sin dalla nascita. Se sui social mamma Katie evita di mostrarla, Suri è costante obiettivo dei paparazzi e delle agenzie fotografiche, che grazie ai suoi look ricercatissimi e trendy è già considerata un’icona fashion a dispetto della tenera età. Suri è nata il 18 aprile del 2006 dal matrimonio della Holmes col divo di Top Gun e Mission Impossible: si sposarono pochi mesi dopo, il 18 novembre dello stesso anno, nel castello Odescalchi di Bracciano, in Italia. La coppia si è separata nel giugno 2012, raggiungendo un mese dopo un accordo sull’affidamento della figlia e il mantenimento, mentre la Holmes ha lasciato il culto di Scientology tornando alla religione cattolica. Girano voci, mai confermate da Katie, secondo cui Cruise frequenterebbe poco o per niente la figlia.

La vita privata di Katie Holmes, il mistero su Jamie Foxx

Si diceva dell’aura di “giallo” che circonda la vita sentimentale della Holmes, molto discreta non solo sulla figlia ma anche sul suo privato. In otto anni, non ha mai ufficializzato relazioni, pare per una condizione contrattuale nel divorzio da Cruise. Eppure, è risaputo a Hollywood che l’attrice sia stata legata per ben sei anni a Jamie Foxx, l’attore di Collateral e Django Unchained. In tutto quel tempo, sono circolate pochissime foto dei due, che hanno sempre evitato i red carpet con l’eccezione del Met Gala del maggio 2019. Crudele ironia della sorte, si sarebbero lasciati proprio poco dopo quell’apparizione: sempre secondo i bene informati, pare che Foxx e la Holmes si siano detti addio ad agosto (per i tradimenti di lui, si dice), ancora una volta senza annunci né conferme.