Svelato l’audio arbitro-VAR, sul rigore in Juventus-Bologna: ecco come è andata

Svelato l’audio arbitro-VAR tra Di Bello e Fourneau in Juventus-Bologna

Svelato l’audio arbitro-VAR tra Di Bello e Fourneau sul rigore in Juventus-Bologna. Di seguito quanto si legge su La Repubblica:

“L’Associazione italiana arbitri ha reso pubblico l’audio del Var sul rigore di Juventus-Bologna, col fallo dello juventino Iling-Junior su Ndoye. Il Var Fourneau apre la revisione con quella frase: “Possibile rigore”. Ma già dopo pochi secondi, chiede agli operatori di approfondire: “Fammi vedere solo un’altra prospettiva…”.

A quel punto, succede l’inspiegabile. Il fallo appare netto, ma a lui e all’Avar Nasca no. Fourneau lo spiega così: “No, sta fermo, guarda…”. Parla del terzino della Juventus. Interviene l’Avar Nasca: “Per me no”. E così, in una manciata di secondi, l’episodio è liquidato: “Check completato, non c’è nulla””.

