Svizzera-Italia, Mancini manda in tribuna otto giocatori

Svizzera-Italia, sfida di qualificazione al Mondiale andrà in scena stasera a Basilea. Per questa gara secondo quanto riferisce Sky Sport, il Ct Mancini manderà in tribuna otto giocatori, questi i nomi: Bernardeschi, Kean, Acerbi, Biraghi, Castrovilli, Florenzi, Scamacca e Sensi. Dovrebbe giocare dall’inizio Chiellini.

