Tabellone Coppa Italia basket 2020: qualificate, accoppiamenti, incroci verso la finale

Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2020 di basket, le prime otto squadre della classifica della Serie A al termine del girone d’andata si sono qualificate alla Final Eight che andrà in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio: i quarti di finale si disputeranno il 13-14 febbraio, semifinali il 15 e poi il 16 spazio all’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo.

La Virtus Bologna si è laureata campionessa d’inverno e incomincerà la propria avventura contro Venezia, i Campioni d’Italia proveranno a sovvertire il pronostico della vigilia contro i lanciatissimi emiliani. L’agguerrita Sassari dovrà fare i conti con la sempre insidiosa Brindisi, Milano non sta attraversando un buon momento ma partirà favorita nel derby contro Cremona, si preannuncia una battaglia rovente tra Brescia e Fortitudo Bologna.

Di seguito il tabellone completo, il calendario dettagliato, tutto il programma, le date e gli orari della Coppa Italia di basket 2020. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Eurosport, semifinali e finale saranno anche in diretta tv e streaming sui canali Rai, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le partite.

TABELLONE COPPA ITALIA BASKET 2020:

Virtus Bologna-Venezia

Milano-Cremona

Sassari-Brindisi

Brescia-Fortitudo Bologna

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2020:

GIOVEDÌ 13 E VENERDÌ 14 FEBBRAIO:

Orari da definire Due partite al giorno

SABATO 15 FEBBRAIO:

Orari da definire Semifinali

DOMENICA 16 FEBBRAIO:

Orari da definire Finale

COPPA ITALIA BASKET 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Eurosport.

Semifinali e finale saranno anche in diretta tv e streaming sui canali Rai.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le partite.

